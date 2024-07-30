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Połączenie z aplikacją NutriU
16 programów do wyboru
Pojemność zbiornika 7,2 l (1,4 kg)
Technologia Rapid Air
Akcesoria do pieczenia i grillowania
Frytkownica beztłuszczowa Airfryer XXL Connected serii 5000 umożliwia przygotowanie zdrowych, chrupiących potraw bez konieczności używania oleju, dzięki czemu każdy posiłek jest smaczny i lżejszy. Zdalne sterowanie przez aplikację NutriU daje dostęp do szerokiej bazy przepisów oraz wygodne planowanie gotowania z dowolnego miejsca w domu. Dzięki dużej pojemności (7,2 l) Airfryer XXL Connected doskonale sprawdzi się przy rodzinnym obiedzie lub spotkaniu z przyjaciółmi.
Aż 16 automatycznych programów dostępnych w frytkownicy beztłuszczowej Airfryer XXL Connected pozwala na pieczenie, grillowanie, smażenie oraz podgrzewanie szerokiej gamy potraw – od frytek po ryby i warzywa. Duża pojemność kosza umożliwia jednoczesne przygotowanie większej ilości jedzenia, co znacznie skraca czas spędzony w kuchni. To idealne rozwiązanie dla osób szukających wszechstronnego i wygodnego urządzenia do codziennego gotowania.
Aplikacja NutriU współpracująca z Airfryer XXL Connected daje dostęp do setek przepisów na dania z frytkownicy beztłuszczowej, pozwala zapisywać ulubione potrawy i personalizować ustawienia według preferencji użytkownika. Możesz dzielić się swoimi pomysłami z innymi, otrzymywać rekomendacje i sprawdzać porady ekspertów. Połączenie Airfryera z aplikacją to nowy wymiar zdrowego, wygodnego gotowania.
4.3
z 5
12
Opinie
83%
poleca ten produkt
Grishi
30/07/2024
Česká republika
Je fakt super a doporučuji
Ideální i pro úplné začátečníky. Celkem jsem byla skeptická a dost váhala zda ano (další přístroj co bude stát doma). Ale nelituji. Dá se vařit přes aplikaci a je to velmi intuitivní (krok po kroku appka říká co je nutné udělat, spárování proběhlo velmi snadno). Zatím jsme zkusili více druhů masa, burgry a vše chuťove vynikající (křupavé na povrchu, uvnitř šťavnaté) a za velmi rychlou dobu proti troubě. Opečené brambory a hranolky skvělé, grilovaná zelenina taktéž. Stačí naložit, připravit, vložit a zapnout. Už se mi vůbec nechce rozpalovat gril, budu vše dělat v přístroji.. Určitě doporučuji XXL - je tak pro 4 osoby akorát.
Zalety
Velmi rychlé, vše intuitivní a chuťově vynikající
Wady
Produkt není úplně malý :-), zabírá místo na lince slušně - ale design je velmi povedený a hezký
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Zalety
vsi načini pečenja, dodatki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips
Średnie wartości procentowe obliczone na podstawie pomiarów wykonanych w wewnętrznym laboratorium przy użyciu produktów HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880