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  • Połącz urządzenie z aplikacją, by gotować zdrowo
  • Połącz urządzenie z aplikacją, by gotować zdrowo
  • Połącz urządzenie z aplikacją, by gotować zdrowo
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Philips Ovi XXLAirfryer seria 5000

HD9285/96

4.3
| (12) Opinie | 83% poleca ten produkt
Połącz urządzenie z aplikacją, by gotować zdrowo
Frytkownica beztłuszczowa Airfryer XXL Connected ma aplikację NutriU do sterowania, aż 16 programów i pojemną szufladę na obiady dla całej rodziny.
Poznaj wszystkie korzyści

Różnorodność funkcji i wygoda użytkowania

Połącz urządzenie z aplikacją, by gotować zdrowo

  • Połączenie z aplikacją NutriU

  • 16 programów do wyboru

  • Pojemność zbiornika 7,2 l (1,4 kg)

  • Technologia Rapid Air

  • Akcesoria do pieczenia i grillowania

Przepisy na zdrowe dania po połączeniu z telefonem

Przepisy na zdrowe dania po połączeniu z telefonem

Frytkownica beztłuszczowa Airfryer XXL Connected serii 5000 umożliwia przygotowanie zdrowych, chrupiących potraw bez konieczności używania oleju, dzięki czemu każdy posiłek jest smaczny i lżejszy. Zdalne sterowanie przez aplikację NutriU daje dostęp do szerokiej bazy przepisów oraz wygodne planowanie gotowania z dowolnego miejsca w domu. Dzięki dużej pojemności (7,2 l) Airfryer XXL Connected doskonale sprawdzi się przy rodzinnym obiedzie lub spotkaniu z przyjaciółmi.

Różnorodność i wielofunkcyjność w jednym urządzeniu

Różnorodność i wielofunkcyjność w jednym urządzeniu

Aż 16 automatycznych programów dostępnych w frytkownicy beztłuszczowej Airfryer XXL Connected pozwala na pieczenie, grillowanie, smażenie oraz podgrzewanie szerokiej gamy potraw – od frytek po ryby i warzywa. Duża pojemność kosza umożliwia jednoczesne przygotowanie większej ilości jedzenia, co znacznie skraca czas spędzony w kuchni. To idealne rozwiązanie dla osób szukających wszechstronnego i wygodnego urządzenia do codziennego gotowania.

Przepisy na smaczne i zdrowe potrawy w urządzeniu Airfryer

Przepisy na smaczne i zdrowe potrawy w urządzeniu Airfryer

Aplikacja NutriU współpracująca z Airfryer XXL Connected daje dostęp do setek przepisów na dania z frytkownicy beztłuszczowej, pozwala zapisywać ulubione potrawy i personalizować ustawienia według preferencji użytkownika. Możesz dzielić się swoimi pomysłami z innymi, otrzymywać rekomendacje i sprawdzać porady ekspertów. Połączenie Airfryera z aplikacją to nowy wymiar zdrowego, wygodnego gotowania.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

12

Opinie

83%

poleca ten produkt

4
3
2

30/07/2024

Česká republika

Česká republika

Je fakt super a doporučuji

Ideální i pro úplné začátečníky. Celkem jsem byla skeptická a dost váhala zda ano (další přístroj co bude stát doma). Ale nelituji. Dá se vařit přes aplikaci a je to velmi intuitivní (krok po kroku appka říká co je nutné udělat, spárování proběhlo velmi snadno). Zatím jsme zkusili více druhů masa, burgry a vše chuťove vynikající (křupavé na povrchu, uvnitř šťavnaté) a za velmi rychlou dobu proti troubě. Opečené brambory a hranolky skvělé, grilovaná zelenina taktéž. Stačí naložit, připravit, vložit a zapnout. Už se mi vůbec nechce rozpalovat gril, budu vše dělat v přístroji.. Určitě doporučuji XXL - je tak pro 4 osoby akorát.

Zalety

Velmi rychlé, vše intuitivní a chuťově vynikající

Wady

Produkt není úplně malý :-), zabírá místo na lince slušně - ale design je velmi povedený a hezký

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Zalety

vsi načini pečenja, dodatki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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Przypisy

  1. Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju

  2. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips

  3. Średnie wartości procentowe obliczone na podstawie pomiarów wykonanych w wewnętrznym laboratorium przy użyciu produktów HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880