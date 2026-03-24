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Philips Ovi XXL Airfryer seria 5000

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Philips Ovi XXLAirfryer seria 5000

HD9285/96

Philips Ovi XXL Airfryer seria 5000

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Instrukcje oraz dokumentacja

HD9285 Important Information Manual

  • PDF plik, 1.4 MB
  • 24 March 2026

Airfryer HD9285 UM EEU2

  • PDF plik, 66.3 MB
  • 24 March 2026

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