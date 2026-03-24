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Philips Ovi XXL Airfryer seria 5000
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HD9285/96
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HD9285 Important Information Manual
Airfryer HD9285 UM EEU2
Wszystko (14)
Czy z urządzeniem kuchennym Philips może połączyć się więcej niż jedna osoba?
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XXL
Akcesorium do Philips OviZestaw do grilla XXL
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l2-warstwowy zestaw do gotowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 lZestaw śniadaniowy
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do grilla XXL
5000 Series XXL connectedPatelnia
XXL Connected serii 5000Kosz
XXL Connected serii 5000Akcesorium do grillowania
XXL Connected serii 5000Akcesoria do pieczenia
XXL Connected serii 5000Gumowa zatyczka patelni
5000 Series XXL connectedGumowa nóżka na spód urządzenia Airfryer
Moje urządzenie kuchenne Philips nie może znaleźć domowej sieci WiFi
Nie mogę sterować urządzeniem kuchennym Philips za pomocą aplikacji HomeID
Wskaźnik wyłącznika urządzenia Philips Airfryer nie wyłącza się
Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?
Nie mogę połączyć urządzenia kuchennego Philips z aplikacją NutriU
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