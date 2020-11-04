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Produkcja zakończona
Satinelle
Unikalny system depilacji firmy Philips eliminuje włoski wraz z cebulkami, pozostawiając skórę gładką i delikatną na wiele tygodni. Odrastające włoski są miękkie i cienkie, a depilacja jest szybka i łatwa.
Unikalny system depilacji firmy Philips eliminuje włosy wraz z cebulkami, pozostawiając skórę gładką i delikatną na wiele tygodni. Odrastające włoski są miękkie i cienkie.
Higieniczne i łatwe czyszczenie
Szczotka ułatwiająca czyszczenie i zapewniająca optymalną higienę
4.9
z 5
8
Opinie
88%
poleca ten produkt
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Zalety
За
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор
Data użycia 2018-11-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор
Data użycia 2018-11-04
ZoryanaB1987
12/11/2019
Україна
Бездоганний для домашнього використання
Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/00 Епілятор
ЮлияBV
01/11/2019
Україна
Отличный вечный эпилятор!
У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/01 Епілятор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP2843/01 Епілятор