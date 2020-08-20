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Produkcja zakończona

SalonDry TravelSuszarka podróżna

HP4829/00

5

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Profesjonalne rezultaty gdziekolwiek jesteś

Suszarka do włosów SalonDry Travel 2000 W to wszystko, czego potrzebujesz do uzyskania wymarzonej fryzury w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

Suszarka do włosów SalonDry Travel

Profesjonalne rezultaty gdziekolwiek jesteś

  • 2000 W

  • Składany

  • Przełącznik napięcia sieciowego

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

2 elastyczne ustawienia prędkości zapewniają bezpieczne suszenie

2 elastyczne ustawienia prędkości zapewniają bezpieczne suszenie

Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Profesjonaliści nie obędą się bez funkcji przycisku Cool Shot, który umożliwia korzystanie z intensywnego nadmuchu zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Zalety

так, дуже надійний

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Data użycia 2018-08-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Data użycia 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie