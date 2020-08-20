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Produkcja zakończona
Profesjonalne rezultaty gdziekolwiek jesteś
Suszarka do włosów SalonDry Travel 2000 W to wszystko, czego potrzebujesz do uzyskania wymarzonej fryzury w podróży.
2000 W
Składany
Przełącznik napięcia sieciowego
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości
Profesjonaliści nie obędą się bez funkcji przycisku Cool Shot, który umożliwia korzystanie z intensywnego nadmuchu zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.
5.0
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Zalety
так, дуже надійний
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Data użycia 2018-08-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Data użycia 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer