Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
HP4840/00
Suszarka 1000 W z dwoma ustawieniami temperatury i prędkości
Ta niewielka suszarka ma wszystko to, czego potrzebujesz – małe wymiary, elegancką konstrukcję oraz prostotę obsługi. Główny przełącznik umożliwia łatwe użytkowanie zarówno osobom prawo- jak i leworęcznym.
1000 W
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego.
Nasadka modelująca służy do suszenia i układania włosów przy korzystaniu ze szczotki
Opinie