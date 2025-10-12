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Produkcja zakończona

Suszarka do włosów

HP4840/00

Suszarka 1000 W z dwoma ustawieniami temperatury i prędkości

Ta niewielka suszarka ma wszystko to, czego potrzebujesz – małe wymiary, elegancką konstrukcję oraz prostotę obsługi. Główny przełącznik umożliwia łatwe użytkowanie zarówno osobom prawo- jak i leworęcznym.

Poznaj wszystkie korzyści

Niewielkie wymiary

Suszarka 1000 W z dwoma ustawieniami temperatury i prędkości

  • 1000 W

Dwa regulowane ustawienia zapewniają bezpieczne suszenie

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego.

Nasadka modelująca do suszenia i układania włosów

Nasadka modelująca służy do suszenia i układania włosów przy korzystaniu ze szczotki

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie