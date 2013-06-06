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Produkcja zakończona
Łatwe suszenie i modelowanie włosów od nasad po ich końcówki
Czy chcesz mieć lśniące i proste włosy? Model SalonDry ‘n’ Straight posiada moc suszenia jonowego do 1800 W oraz ruchomy grzebień, co ułatwia wykończenie fryzur o idealnie prostych włosach.
1800 W
Ruchomy grzebień
IonBoost
Strumień powietrza jest kierowany na grzebień podczas rozczesywania włosów, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknymi, prostymi włosami łatwiej, niż kiedykolwiek. Z grzebienia można korzystać w celu precyzyjnego prostowania włosów lub wprowadzania ostatnich poprawek do fryzury.
Ruchomy grzebień dopasowuje się do kształtu głowy i pozwala na prostowanie włosów od nasady aż po same końcówki.
Ta suszarka do włosów o mocy 1800 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Lotta
06/06/2013
Polska
Fajna suszarka !
Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer