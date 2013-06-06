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Produkcja zakończona

SalonDry 'n StraightSuszarka do włosów

HP4867/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Łatwe suszenie i modelowanie włosów od nasad po ich końcówki

Czy chcesz mieć lśniące i proste włosy? Model SalonDry ‘n’ Straight posiada moc suszenia jonowego do 1800 W oraz ruchomy grzebień, co ułatwia wykończenie fryzur o idealnie prostych włosach.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonDry i SalonStraight

Łatwe suszenie i modelowanie włosów od nasad po ich końcówki

  • 1800 W

  • Ruchomy grzebień

  • IonBoost

Grzebień prostujący pozwala łatwo chwycić i rozczesać włosy.

Strumień powietrza jest kierowany na grzebień podczas rozczesywania włosów, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknymi, prostymi włosami łatwiej, niż kiedykolwiek. Z grzebienia można korzystać w celu precyzyjnego prostowania włosów lub wprowadzania ostatnich poprawek do fryzury.

Ruchomy grzebień pozwala na prostowanie włosów od nasady aż po same końcówki

Ruchomy grzebień dopasowuje się do kształtu głowy i pozwala na prostowanie włosów od nasady aż po same końcówki.

Moc 1800 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1800 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1800 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/06/2013

Polska

Polska

Fajna suszarka !

Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie