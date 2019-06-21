Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Susz włosy ze szczególną dbałością
Pielęgnuj swoje włosy za pomocą wygodnej w użyciu suszarki. Składana suszarka Salon Essential posiada moc suszenia 1200 W, która zapewnia suszenie włosów na optymalnym poziomie.
1200 W
Składany
Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Яна74
21/06/2019
Україна
Чудова якість та дизайн
Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
berezivskyj
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Gagel
27/05/2014
Polska
Produkt funkcjonalny
Golarka spełnia swoje przeznaczenie. Dość łatwa w użytkowaniu. Dobrze wygala zarost. Przydatne urządzenie. Ładny i estetyczny wygląd. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer