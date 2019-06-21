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Produkcja zakończona

Salon EssentialSuszarka do włosów

HP4931/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Susz włosy ze szczególną dbałością

Pielęgnuj swoje włosy za pomocą wygodnej w użyciu suszarki. Składana suszarka Salon Essential posiada moc suszenia 1200 W, która zapewnia suszenie włosów na optymalnym poziomie.

Poznaj wszystkie korzyści

Salon Essential

Susz włosy ze szczególną dbałością

  • 1200 W

  • Składany

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

27/05/2014

Polska

Polska

Produkt funkcjonalny

Golarka spełnia swoje przeznaczenie. Dość łatwa w użytkowaniu. Dobrze wygala zarost. Przydatne urządzenie. Ładny i estetyczny wygląd. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie