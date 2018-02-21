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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Pielęgnacja jonowa
2000 W
6 ustawień temperatury i prędkości
Zimny nadmuch
4.8
z 5
62
Opinie
100%
poleca ten produkt
domig
21/02/2018
Polska
dobra suszarka
bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Valka
20/09/2017
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę
2 poziomy szybkości i 2 temperatury, zimny nadmuch. Intensywny nadmuch powietrza szybko wysusza moje dlugie wlosy. Dzieki pielęgnacji jonowej wlosy sa proste i lśniące. Przewód zasilający dobrze podlaczony.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
bobb
11/06/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
świetny produkt
suszarka wydajna, wygodna, łatwa w uzyciu; polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer