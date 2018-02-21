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  • Szybkie suszenie i piękny połysk
  • Szybkie suszenie i piękny połysk
  • Szybkie suszenie i piękny połysk
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  • Szybkie suszenie i piękny połysk
  • Szybkie suszenie i piękny połysk

DryCare EssentialSuszarka do włosów

HP4935/22

4.8
| (62) Opinie | 100% poleca ten produkt
Szybkie suszenie i piękny połysk
Suszarka SalonDry Active ION łączy w sobie technologię jonową z mocą suszenia 2000W, aby szybko suszyć, nadając przy tym włosom wspaniały blask. Czy to nie jest najlepsze połączenie?
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Suszarka SalonDry Active ION

Szybkie suszenie i piękny połysk

  • Pielęgnacja jonowa

  • 2000 W

  • 6 ustawień temperatury i prędkości

  • Zimny nadmuch

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

6 regulowanych ustawień szybkości i temperatury

6 regulowanych ustawień szybkości i temperatury

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

62

Opinie

100%

poleca ten produkt

1

21/02/2018

Polska

Polska

dobra suszarka

bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

20/09/2017

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę

2 poziomy szybkości i 2 temperatury, zimny nadmuch. Intensywny nadmuch powietrza szybko wysusza moje dlugie wlosy. Dzieki pielęgnacji jonowej wlosy sa proste i lśniące. Przewód zasilający dobrze podlaczony.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

11/06/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

świetny produkt

suszarka wydajna, wygodna, łatwa w uzyciu; polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie