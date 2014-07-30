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Produkcja zakończona

SalonDry ControlSuszarka do włosów

HP4982/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt

Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2000 W, pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty – od suszenia po stylizację.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonDry Control

Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt

  • 2000 W

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/07/2014

Polska

Polska

dobra suszarka za rozsądne pieniądze

Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie