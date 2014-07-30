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Produkcja zakończona
Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt
Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2000 W, pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty – od suszenia po stylizację.
2000 W
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
marcin2515
30/07/2014
Polska
dobra suszarka za rozsądne pieniądze
Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů