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Produkcja zakończona
Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt
Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2100 W, pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty – od suszenia po stylizację.
2100 W
Dyfuzor suszy włosy, nie uszkadzając ich, zmniejsza skręcanie się i zwiększa objętość włosów, rozkładając równomiernie strumień powietrza, podnosząc je i maksymalnie zwiększając ich objętość. Działanie dyfuzora jest szczególnie widoczne, gdy używasz go na górze głowy lub przy cebulkach włosów, zapewniając piękne loki i sprężyste fryzury.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W powoduje powstanie silnego nadmuchu. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
grzystan
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
madralad
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer