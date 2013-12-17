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Produkcja zakończona

SalonDry ControlSuszarka do włosów

HP4983/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt

Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2100 W, pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty – od suszenia po stylizację.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonDry Control

Suszarka, która zawsze pozwala osiągnąć zamierzony efekt

  • 2100 W

Dyfuzor zwiększa objętość, pozwala tworzyć puszyste loki i sprężyste fryzury

Dyfuzor zwiększa objętość, pozwala tworzyć puszyste loki i sprężyste fryzury

Dyfuzor suszy włosy, nie uszkadzając ich, zmniejsza skręcanie się i zwiększa objętość włosów, rozkładając równomiernie strumień powietrza, podnosząc je i maksymalnie zwiększając ich objętość. Działanie dyfuzora jest szczególnie widoczne, gdy używasz go na górze głowy lub przy cebulkach włosów, zapewniając piękne loki i sprężyste fryzury.

Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W powoduje powstanie silnego nadmuchu. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie