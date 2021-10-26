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Produkcja zakończona

SalonDry Pro ACSuszarka do włosów

HP4992/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu

Chcesz suszyć włosy jak profesjonalni fryzjerzy? Model SalonDry Pro o wyjątkowej mocy suszenia 2000 W, z profesjonalnym silniczkiem AC to suszarka do włosów, której potrzebujesz, jeśli chcesz wyglądać jak po wyjściu z salonu.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonDry Pro AC

Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu

  • 2000 W

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Profesjonalny silniczek AC zapewnia o 50% dłuższy okres eksploatacji

Profesjonalny silniczek AC zapewnia o 50% dłuższy okres eksploatacji

Ten rodzaj silniczka został specjalnie opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach i przynosi kilka korzyści. Przede wszystkim charakteryzuje się o 50% dłuższym okresem eksploatacji. Ponadto umożliwia także korzystanie z bardzo silnego strumienia powietrza w celu szybkiego i skutecznego suszenia.

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Zalety

Потужний, надійний, є іонізатор

Wady

немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Data użycia 2019-10-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Data użycia 2019-10-26

01/07/2020

България

България

Супер продукт!

Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега

Zalety

Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.

Wady

няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Data użycia 2018-07-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Data użycia 2018-07-01

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie