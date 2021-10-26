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Produkcja zakończona
Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu
Chcesz suszyć włosy jak profesjonalni fryzjerzy? Model SalonDry Pro o wyjątkowej mocy suszenia 2000 W, z profesjonalnym silniczkiem AC to suszarka do włosów, której potrzebujesz, jeśli chcesz wyglądać jak po wyjściu z salonu.
2000 W
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Ten rodzaj silniczka został specjalnie opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach i przynosi kilka korzyści. Przede wszystkim charakteryzuje się o 50% dłuższym okresem eksploatacji. Ponadto umożliwia także korzystanie z bardzo silnego strumienia powietrza w celu szybkiego i skutecznego suszenia.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Zalety
Потужний, надійний, є іонізатор
Wady
немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Data użycia 2019-10-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Data użycia 2019-10-26
Лодка237
01/07/2020
България
Супер продукт!
Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега
Zalety
Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.
Wady
няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Data użycia 2018-07-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Data użycia 2018-07-01
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer