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Produkcja zakończona

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6368/00

4.7

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Surowa dla włosów, delikatna dla skóry

Golarki damskie Philips Double Contour Sensitive stworzono, aby zaspokoić potrzeby współczesnych kobiet. Urządzenie wyposażone w podwójną siateczkę chroni skórę, zapewniając jej gładkość i piękny wygląd.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonałe golenie z systemem ochrony skóry 4 w 1

Surowa dla włosów, delikatna dla skóry

  • 4 w 1, Ladyshave

  • Na mokro i na sucho

Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią Twoją skórę

Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią Twoją skórę

Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią skórę przed podrażnieniami i minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia alergii

Pasek aloesowy zapewnia lepsze nawilżenie skóry

Pasek aloesowy zapewnia lepsze nawilżenie skóry

Zintegrowany pasek aloesowy poprawia nawilżenie skóry i zapewnia gładkie i bezpieczne golenie

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Informuje o niskim poziomie naładowania baterii i przypomina o konieczności naładowania urządzenia przed następnym goleniem

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

20/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

13/02/2015

Polska

Polska

Produkt wart zainteresowania

Posiadam tę golarkę od niedawna ale już mogę napisać o niej kilka zdań. Golarka jest łatwa w użyciu, zaletą jest to, że można ją używać zarówno na mokrą jak i suchą skórę. Przy powolnym prowadzeniu golarki dobrze goli miejsca, z których chce się usunąć włoski. Kolejnym plusem jest to, że jest mała, poręczna, można ją wszędzie ze sobą zabrać.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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