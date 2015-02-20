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Produkcja zakończona
Surowa dla włosów, delikatna dla skóry
Golarki damskie Philips Double Contour Sensitive stworzono, aby zaspokoić potrzeby współczesnych kobiet. Urządzenie wyposażone w podwójną siateczkę chroni skórę, zapewniając jej gładkość i piękny wygląd.
4 w 1, Ladyshave
Na mokro i na sucho
Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią skórę przed podrażnieniami i minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia alergii
Zintegrowany pasek aloesowy poprawia nawilżenie skóry i zapewnia gładkie i bezpieczne golenie
Informuje o niskim poziomie naładowania baterii i przypomina o konieczności naładowania urządzenia przed następnym goleniem
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
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4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karolka1
20/02/2015
Polska
Super produkt
Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Halinka
20/02/2015
Polska
Super produkt
Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
kasia2439
13/02/2015
Polska
Produkt wart zainteresowania
Posiadam tę golarkę od niedawna ale już mogę napisać o niej kilka zdań. Golarka jest łatwa w użyciu, zaletą jest to, że można ją używać zarówno na mokrą jak i suchą skórę. Przy powolnym prowadzeniu golarki dobrze goli miejsca, z których chce się usunąć włoski. Kolejnym plusem jest to, że jest mała, poręczna, można ją wszędzie ze sobą zabrać.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive