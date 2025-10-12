ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu

Produkcja zakończona

Satinelle Ice PremiumDepilator

HP6511/00

Bardzo delikatna i szybka depilacja

Dyski ceramiczne usuwają włoski wraz z cebulkami, zapewniając jedwabiście gładką skórę. Ten zasilany akumulatorowo depilator umożliwia depilację w dowolnym miejscu i o dowolnej porze!

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowy depilator z nasadką masującą

Bardzo delikatna i szybka depilacja

  • Bezprzewodowy

Masaż ultradźwiękami z aloesem

Masaż ultradźwiękami z aloesem

Delikatnie stymuluje skórę, minimalizując ból podczas depilacji i jednocześnie zapewniając większy komfort.

Zmywalna głowica depilująca zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Zmywalna głowica depilująca zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Hipoalergiczne dyski z powłoką antybakteryjną

Hipoalergiczne dyski z powłoką antybakteryjną

Ceramiczna głowica depilująca składa się z hipoalergicznych dysków, zmniejszających ryzyko alergicznego podrażnienia skóry.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie