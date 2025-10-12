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Produkcja zakończona
HP6511/00
Bardzo delikatna i szybka depilacja
Dyski ceramiczne usuwają włoski wraz z cebulkami, zapewniając jedwabiście gładką skórę. Ten zasilany akumulatorowo depilator umożliwia depilację w dowolnym miejscu i o dowolnej porze!
Bezprzewodowy
Delikatnie stymuluje skórę, minimalizując ból podczas depilacji i jednocześnie zapewniając większy komfort.
Ceramiczna głowica depilująca składa się z hipoalergicznych dysków, zmniejszających ryzyko alergicznego podrażnienia skóry.
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