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Produkcja zakończona
Niezwykła szybkość i delikatność
Dyski ceramiczne usuwają włoski wraz z cebulkami, zapewniając jedwabiście gładką skórę. Nakładana nasadka chłodząca wykorzystuje łagodzące właściwości lodu, schładzając i odprężając skórę podczas depilacji.
Bezprzewodowy
z nakładaną nasadką chłodzącą
i głowicą golącą
Opatentowana nasadka chłodząca koi skórę i łagodzi nieprzyjemne uczucie depilacji. Jej ruchoma głowica dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając optymalne chłodzenie i zmniejszenie bólu.
Delikatnie stymuluje skórę, minimalizując ból podczas depilacji i jednocześnie zapewniając większy komfort.
Chwyta włoski nawet o długości 0,5 mm. Nie musisz już czekać z depilacją, aż włoski będą dłuższe.
4.6
z 5
10
Opinie
90%
poleca ten produkt
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
jolka3
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ewaa41
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator