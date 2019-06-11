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Produkcja zakończona

Satinelle Ice PremiumDepilator

HP6517/00

4.6

| (10) Opinie | 90% poleca ten produkt

Niezwykła szybkość i delikatność

Dyski ceramiczne usuwają włoski wraz z cebulkami, zapewniając jedwabiście gładką skórę. Nakładana nasadka chłodząca wykorzystuje łagodzące właściwości lodu, schładzając i odprężając skórę podczas depilacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Depilator z wbudowaną nasadką chłodzącą i masującą

Niezwykła szybkość i delikatność

  • Bezprzewodowy

  • z nakładaną nasadką chłodzącą

  • i głowicą golącą

Doskonała nasadka chłodząca z ruchomą głowicą

Doskonała nasadka chłodząca z ruchomą głowicą

Opatentowana nasadka chłodząca koi skórę i łagodzi nieprzyjemne uczucie depilacji. Jej ruchoma głowica dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając optymalne chłodzenie i zmniejszenie bólu.

Masaż ultradźwiękami z aloesem

Masaż ultradźwiękami z aloesem

Delikatnie stymuluje skórę, minimalizując ból podczas depilacji i jednocześnie zapewniając większy komfort.

Wygięta głowica depilująca

Wygięta głowica depilująca

Chwyta włoski nawet o długości 0,5 mm. Nie musisz już czekać z depilacją, aż włoski będą dłuższe.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

10

Opinie

90%

poleca ten produkt

3
1

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie