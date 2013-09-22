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Produkcja zakończona
Ciesz się satynowym dotykiem
Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną higienę. Można z niego korzystać na mokro i na sucho, co zapewnia wygodną depilację pod prysznicem. Jest wyposażony w głowicę golącą z nasadką do przycinania.
System SkinCare
Na mokro i na sucho
Głowica goląca
Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest wyposażone w hipoalergiczne włosie zapewniające optymalną higienę. Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach — na mokro i na sucho.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.
4.6
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator