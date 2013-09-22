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Produkcja zakończona

SatinSoftDepilator

HP6522/01

4.6

| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się satynowym dotykiem

Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną higienę. Można z niego korzystać na mokro i na sucho, co zapewnia wygodną depilację pod prysznicem. Jest wyposażony w głowicę golącą z nasadką do przycinania.

Poznaj wszystkie korzyści

Depilator z systemem Skin Perfect

Ciesz się satynowym dotykiem

  • System SkinCare

  • Na mokro i na sucho

  • Głowica goląca

Szczotka do złuszczania naskórka pozwala odkryć bardziej promienną cerę.

Szczotka do złuszczania naskórka pozwala odkryć bardziej promienną cerę.

Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest wyposażone w hipoalergiczne włosie zapewniające optymalną higienę. Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach — na mokro i na sucho.

Wibrujący pasek masujący stymuluje skórę

Wibrujący pasek masujący stymuluje skórę

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6522/01 Depilator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie