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Produkcja zakończona
Odkryj piękno swojej skóry
Depilator Philips SatinPerfect z systemem SkinPerfect usuwa nawet drobne, krótkie włoski, jednocześnie chroniąc skórę. Można z niego korzystać na sucho i na mokro, co umożliwia wygodną depilację pod prysznicem. Zestaw obejmuje precyzyjny depilator do użytku na sucho i na mokro, głowicę golącą z nasadką grzebieniową i inteligentną pęsetę.
Na mokro i na sucho
Edycja Deluxe
Depilator jest wyposażony w dyski ceramiczne o specjalnej fakturze, które delikatnie usuwają nawet najcieńsze włoski
Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.
Do użytku na mokro i na sucho.
4.8
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Data użycia 2019-10-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Data użycia 2019-10-26