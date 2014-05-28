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Produkcja zakończona

SatinPerfectDepilator

HP6581/00

4.8

| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Odkryj piękno swojej skóry

Depilator Philips SatinPerfect z systemem SkinPerfect usuwa nawet drobne, krótkie włoski, jednocześnie chroniąc skórę. Można z niego korzystać na sucho i na mokro, co umożliwia wygodną depilację pod prysznicem. Zestaw obejmuje precyzyjny depilator do użytku na sucho i na mokro, głowicę golącą z nasadką grzebieniową i inteligentną pęsetę.

Poznaj wszystkie korzyści

Depilator z systemem Skin Perfect

Odkryj piękno swojej skóry

  • Na mokro i na sucho

  • Edycja Deluxe

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski

Depilator jest wyposażony w dyski ceramiczne o specjalnej fakturze, które delikatnie usuwają nawet najcieńsze włoski

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.

Możliwość używania na sucho i na mokro, nawet pod prysznicem

Możliwość używania na sucho i na mokro, nawet pod prysznicem

Do użytku na mokro i na sucho.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Depilator

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Data użycia 2019-10-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Data użycia 2019-10-26

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie