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Raty 3x0% z Klarna
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Czujnik MoistureProtect
2300 W
Pielęgnacja jonowa
Zimny nadmuch
Prawdziwie innowacyjna, wykorzystująca podczerwień technologia MoistureProtect stale monitoruje i reguluje temperaturę suszenia, aby dostosować ją do potrzeb włosów. Inteligentny czujnik mierzy temperaturę na powierzchni włosów 4000 razy w ciągu jednej sesji, ustawiając jej wysokość tak, aby zapobiec utracie wilgoci i uszkodzeniu łusek włosów. Dzięki zachowaniu maksymalnego nawilżenia włosy uzyskują piękny blask i maksymalną miękkość. Czujnik można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.
Za pomocą podczerwieni diagnozuje włosy i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie.
Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można uzyskać skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.
4.8
z 5
698
Opinie
96%
poleca ten produkt
AGA_BOA
22/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Po prostu świetna suszarka !!!
Kupiłam suszarkę philips ponieważ moja poprzednia też philipsa już zakończyła swój 17 letni żywot. Służyłam tak długo i nigdy mnie nie zawiodła. Nakładka na wlosy kręcone super się sprawdza bo sama mam taki typ włosa i loki przy jej użyciu wychodzą super. Dodatkowow funkcja która wyczuwa poziom wysuszenia wlosow co jest genialne ponieważ chroni nasze wlosy przed przesuszeniem. W przypadku wlosow kręconych to bardzo ważne. Polecam z całego serca suszarki philips zostaną że mną na zawsze.
Zalety
Szybkie suszenie na kilku temperaturach , nakładki dodatkowe do wlosow kreconych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Kasia 25.09
31/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonała
Szybko suszy, włosy sa gładkie . Długi kabel dodatkowy atut.
Zalety
Szybko suszy
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
kiko968
03/01/2023
Polska
Stylowa suszarka
Stylowa suszarka, która ma różne nasadki dla nadania objętości włosom. Nie waży dużo, przez co ręka się nie męczy podczas stylizowania włosów. Uwielbiam ją <3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect