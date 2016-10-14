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  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
  • Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób

EssentialProstownica

HP8321/00

5

| (20) Opinie | 100% poleca ten produkt

Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób

Długie ceramiczno-turmalinowe płytki zostały zaprojektowane z myślą o łatwej i szybkiej stylizacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób

  • Ceramiczno-turmalinowa powłoka

  • Długie płytki (100 mm)

  • Temperatura stylizacji — 210°C

Ceramiczno-turmalinowe płytki

Ceramiczno-turmalinowe płytki

Ceramiczno-turmalinowe płytki płynnie przesuwają się po włosach, zapewniając lśniącą i gładką fryzurę.

Długie płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Długie płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Dłuższe płytki o długości 100 mm zapewniają lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.

Temperatura stylizacji 210°C zapewniająca gładką fryzurę

Temperatura stylizacji 210°C zapewniająca gładką fryzurę

Ta wysoka temperatura umożliwia zmianę fryzury, aby uzyskać żądany wygląd.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

20

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

14/10/2016

Latvija

Latvija

Zweryfikowany kupujący

ļoti ērts,atri uzsildas

ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Zalety

На все сто процентов!

Wady

нет

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Zalety

Якість

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie