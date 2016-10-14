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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Gładkie i lśniące włosy w prosty sposób
Długie ceramiczno-turmalinowe płytki zostały zaprojektowane z myślą o łatwej i szybkiej stylizacji.
Ceramiczno-turmalinowa powłoka
Długie płytki (100 mm)
Temperatura stylizacji — 210°C
Ceramiczno-turmalinowe płytki płynnie przesuwają się po włosach, zapewniając lśniącą i gładką fryzurę.
Dłuższe płytki o długości 100 mm zapewniają lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.
Ta wysoka temperatura umożliwia zmianę fryzury, aby uzyskać żądany wygląd.
5.0
z 5
20
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ilona37
14/10/2016
Latvija
Zweryfikowany kupujący
ļoti ērts,atri uzsildas
ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Zalety
На все сто процентов!
Wady
нет
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Zalety
Якість
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26