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Produkcja zakończona

Lokówka

HP8605/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Naturalnie wyglądające loki z dbałością o włosy

Marzysz o lokach, które wyglądają naturalnie i które łatwo ułożyć? Chcesz uniknąć uszkodzeń i przesuszania włosów? Lokówka CurlControl jest wyposażona w wałek o średnicy 25 mm umożliwiający tworzenie naturalnie wyglądających loków. Ponadto ma ochronną powłokę ceramiczną i funkcję dostosowania temperatury do typu włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

Suszenie włosów i pielęgnacja

Naturalnie wyglądające loki z dbałością o włosy

  • Wałek 25 mm

  • Temperatura od 130 do 200°C

  • Powłoka ceramiczna

Wałek o średnicy 25 mm umożliwia tworzenie naturalnie wyglądających loków

Wałek o średnicy 25 mm umożliwia tworzenie naturalnie wyglądających loków

Korzystając z wałka o średnicy 25 mm, można stworzyć modną fryzurę, układając luźne loki wyglądające tak naturalnie, jakby ich nakręcenie nie wymagało żadnego wysiłku.

Ochronna powłoka ceramiczna

Ochronna powłoka ceramiczna

Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.

Pokrętło Rheostat i 8 ustawień temperatury

Pokrętło Rheostat z 8 ustawieniami temperatury (od 130 do 200°C) umożliwia wybór temperatury odpowiedniej dla danego rodzaju włosów

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Zalety

Бързо ,загрява

Wady

Няма недостатъци

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене

Data użycia 2021-09-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене

Data użycia 2021-09-07

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Ondulator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Ondulator

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie