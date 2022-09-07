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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Naturalnie wyglądające loki z dbałością o włosy
Marzysz o lokach, które wyglądają naturalnie i które łatwo ułożyć? Chcesz uniknąć uszkodzeń i przesuszania włosów? Lokówka CurlControl jest wyposażona w wałek o średnicy 25 mm umożliwiający tworzenie naturalnie wyglądających loków. Ponadto ma ochronną powłokę ceramiczną i funkcję dostosowania temperatury do typu włosów.
Wałek 25 mm
Temperatura od 130 do 200°C
Powłoka ceramiczna
Korzystając z wałka o średnicy 25 mm, można stworzyć modną fryzurę, układając luźne loki wyglądające tak naturalnie, jakby ich nakręcenie nie wymagało żadnego wysiłku.
Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.
Pokrętło Rheostat z 8 ustawieniami temperatury (od 130 do 200°C) umożliwia wybór temperatury odpowiedniej dla danego rodzaju włosów
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Минито
07/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Zalety
Бързо ,загрява
Wady
Няма недостатъци
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене
Data użycia 2021-09-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене
Data użycia 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Ondulator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8605/00 Маша за къдрене