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Produkcja zakończona

Lokówka stożkowa

HP8618/00

5

| (25) Opinie | 96% poleca ten produkt

Zdrowszy sposób na idealne loki i fale

Wspaniałe, delikatne loki pełne blasku. Zmysłowe, piękne fale o dużej objętości… Dzięki nowej lokówce stożkowej Care CurlControl firmy Philips można stworzyć różne rodzaje loków, nie niszcząc włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki wskaźnikowi gotowości loków

Zdrowszy sposób na idealne loki i fale

  • Stożkowy wałek (13–25 mm)

  • Jedwabiście gładka powłoka ceramiczna

  • Temperatura od 130 do 200°C

  • Automatyczne wyłączanie

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są utrwalone, emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale, zapobiegając przegrzaniu włosów. Wystarczy wybrać jeden z czasów nakręcania loków i nacisnąć przycisk po nawinięciu włosów na wałek. Zalecenia ekspertów dotyczące wyboru czasu utrwalania loków w zależności od rodzaju włosów i fryzury, jaką chce się stworzyć, można znaleźć w instrukcji obsługi.

Powłoka ceramiczna SilkySmooth jest 2 razy gładsza dla włosów

Powłoka ceramiczna SilkySmooth jest 2 razy gładsza dla włosów

Ceramiczny wałek SilkySmooth, który jest 2 razy gładszy niż zwykły wałek ceramiczny, zapewnia mniejsze tarcie i łagodniejsze wypuszczanie włosów, aby były one zdrowsze i bardziej lśniące.

Ustawienia cyfrowe umożliwiają dostosowanie lokówki do typu włosów

Ustawienia cyfrowe umożliwiają dostosowanie lokówki do typu włosów

Ustawienia cyfrowe umożliwiają wybór temperatury (130–200°C) i czasu układania loków (5, 8 lub 10 sekund), które są odpowiednie dla danego typu włosów i układanej fryzury.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

25

Opinie

96%

poleca ten produkt

3
2
1

16/08/2014

Polska

Polska

super sprzęt

kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

13/08/2014

Polska

Polska

Super produkt w niskiej cenie

wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

12/07/2013

Polska

Polska

Wspaniały produkt do pielęgnacji włosów

Od kilku dni użytkuję lokówkę Philips Care CurlControl. Początkowo sceptycznie podchodziłam do lokówki o stożkowatym kształcie, czyli nie posiadającej "łapki" do przytrzymywania włosów podczas ich nakręcania. Jednak bardzo szybko opanowałam korzystanie, chociaż początkowo bałam się, że poparzę dłonie. Nic takiego nie miało miejsca:) Niezwykle pomocna okazała się instrukcja zawierająca ilustarcje wskazujące jak należy używać lokówki. Lokówka bardzo szybko się rozgrzewa, praktycznie od razu po włączeniu można kręcić. Niezwykle łatwo ją ustawić, włączyć i wyłączyć. Lokówka oprócz regulacji temperatury (od 130-200 stopni), posiada również wskaźnik, który krótkim, podwójnym dźwiękiem informuje kiedy lok jest gotowy. Mamy również możliwość ustawienia ile czasu- 5, 8 czy 10 sekund, ma minąć od czasu zakręcenia kosmyka włosów do sygnału dźwiękowego. To dodatkowy atut lokówki. Mianowicie każdy korzystający z tej lokówki może ustawić samodzielnie temperaturę i czas, żeby dopasować indywidualnie działanie lokówki do swojego rodzaju włosów.Niektórzy (w tym ja) mają włosy miękkie i podatne na układanie, więc w tym przypadku do uzyskania "loczka" wystarczy niższa temp. i krótszy czas. Inni, mający sztywne włosy będą potrzebowali więcej czasu i wyższej temperatury dla uzyskania podobnego efektu. Przy tych wszystkich innowacjach, ryzyko "przysmażenia/przypalenia" włosów praktycznie nie istnieje:) Pierwszego dnia użytkowania udało mi się zrobić "burzę fal" na głowie. Włosy wydawały się bardziej puszyste i wizualnie było ich więcej. Mój tata, gdy mnie zobaczył, stwierdził że wyglądam jak gwiazda filmowa. Ten komplement to najlepsza rekomendacja dla lokówki:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie