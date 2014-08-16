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Produkcja zakończona
Zdrowszy sposób na idealne loki i fale
Wspaniałe, delikatne loki pełne blasku. Zmysłowe, piękne fale o dużej objętości… Dzięki nowej lokówce stożkowej Care CurlControl firmy Philips można stworzyć różne rodzaje loków, nie niszcząc włosów.
Stożkowy wałek (13–25 mm)
Jedwabiście gładka powłoka ceramiczna
Temperatura od 130 do 200°C
Automatyczne wyłączanie
Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są utrwalone, emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale, zapobiegając przegrzaniu włosów. Wystarczy wybrać jeden z czasów nakręcania loków i nacisnąć przycisk po nawinięciu włosów na wałek. Zalecenia ekspertów dotyczące wyboru czasu utrwalania loków w zależności od rodzaju włosów i fryzury, jaką chce się stworzyć, można znaleźć w instrukcji obsługi.
Ceramiczny wałek SilkySmooth, który jest 2 razy gładszy niż zwykły wałek ceramiczny, zapewnia mniejsze tarcie i łagodniejsze wypuszczanie włosów, aby były one zdrowsze i bardziej lśniące.
Ustawienia cyfrowe umożliwiają wybór temperatury (130–200°C) i czasu układania loków (5, 8 lub 10 sekund), które są odpowiednie dla danego typu włosów i układanej fryzury.
5.0
z 5
25
Opinie
96%
poleca ten produkt
Piter111
16/08/2014
Polska
super sprzęt
kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa
agu88sia
13/08/2014
Polska
Super produkt w niskiej cenie
wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa
Alina
12/07/2013
Polska
Wspaniały produkt do pielęgnacji włosów
Od kilku dni użytkuję lokówkę Philips Care CurlControl. Początkowo sceptycznie podchodziłam do lokówki o stożkowatym kształcie, czyli nie posiadającej "łapki" do przytrzymywania włosów podczas ich nakręcania. Jednak bardzo szybko opanowałam korzystanie, chociaż początkowo bałam się, że poparzę dłonie. Nic takiego nie miało miejsca:) Niezwykle pomocna okazała się instrukcja zawierająca ilustarcje wskazujące jak należy używać lokówki. Lokówka bardzo szybko się rozgrzewa, praktycznie od razu po włączeniu można kręcić. Niezwykle łatwo ją ustawić, włączyć i wyłączyć. Lokówka oprócz regulacji temperatury (od 130-200 stopni), posiada również wskaźnik, który krótkim, podwójnym dźwiękiem informuje kiedy lok jest gotowy. Mamy również możliwość ustawienia ile czasu- 5, 8 czy 10 sekund, ma minąć od czasu zakręcenia kosmyka włosów do sygnału dźwiękowego. To dodatkowy atut lokówki. Mianowicie każdy korzystający z tej lokówki może ustawić samodzielnie temperaturę i czas, żeby dopasować indywidualnie działanie lokówki do swojego rodzaju włosów.Niektórzy (w tym ja) mają włosy miękkie i podatne na układanie, więc w tym przypadku do uzyskania "loczka" wystarczy niższa temp. i krótszy czas. Inni, mający sztywne włosy będą potrzebowali więcej czasu i wyższej temperatury dla uzyskania podobnego efektu. Przy tych wszystkich innowacjach, ryzyko "przysmażenia/przypalenia" włosów praktycznie nie istnieje:) Pierwszego dnia użytkowania udało mi się zrobić "burzę fal" na głowie. Włosy wydawały się bardziej puszyste i wizualnie było ich więcej. Mój tata, gdy mnie zobaczył, stwierdził że wyglądam jak gwiazda filmowa. Ten komplement to najlepsza rekomendacja dla lokówki:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8618/00 Lokówka stożkowa