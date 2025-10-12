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Produkcja zakończona
HP8631/00
Szybka stylizacja z dbałością o włosy — zmysłowy efekt
Dzięki podgrzewanej szczotce do modelowania Care firmy Philips z łatwością ułożysz miękkie loki, jednocześnie dbając o włosy. Podgrzewany wałek o średnicy 38 mm z jedwabiście gładką ceramiczną powłoką zapewnia długotrwały efekt i dbałość o włosy, a wysuwane ząbki gwarantują szybkie działanie.
38 mm
Wyjątkowe wysuwane ząbki gwarantują szybkie i bezpieczne korzystanie ze szczotki. Po owinięciu włosów dookoła szczotki obróć nienagrzewającą się końcówkę, aby schować ząbki. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy można bezpiecznie zwolnić i nadać im perfekcyjny kształt.
Jedwabiście gładka powłoka ceramiczna zapewniająca lepszą pielęgnację włosów
Temperatura modelowania (190°C) zapewnia długotrwały efekt i minimalizuje ryzyko uszkodzenia włosów.
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