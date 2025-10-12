Wysuwane ząbki pozwalające szybko i łatwo zwolnić włosy

Wyjątkowe wysuwane ząbki gwarantują szybkie i bezpieczne korzystanie ze szczotki. Po owinięciu włosów dookoła szczotki obróć nienagrzewającą się końcówkę, aby schować ząbki. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy można bezpiecznie zwolnić i nadać im perfekcyjny kształt.