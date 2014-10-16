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Produkcja zakończona

Podgrzewana szczotka do modelowania

HP8634/00

4.8

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Większa objętość i połysk w przypadku długich włosów

Dzięki podgrzewanej szczotce do modelowania ProCare firmy Philips z łatwością ułożysz miękkie fale, jednocześnie dbając o włosy. Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm zapewnia długotrwały efekt, a wysuwane włosie gwarantuje szybkie działanie i perfekcyjną stylizację.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa objętość i połysk w przypadku długich włosów

  • Wysuwane ząbki (45 mm)

  • Ceramiczna powłoka turmalinowa

  • Temperatura 160°C i 190°C

  • Pielęgnacja jonowa

Wysuwane ząbki pozwalające szybko i łatwo zwolnić włosy

Wysuwane ząbki pozwalające szybko i łatwo zwolnić włosy

Wyjątkowe wysuwane ząbki gwarantują szybkie i bezpieczne korzystanie ze szczotki. Po owinięciu włosów dookoła szczotki obróć nienagrzewającą się końcówkę, aby schować ząbki. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy można bezpiecznie zwolnić i nadać im perfekcyjny kształt.

Pielęgnacja jonowa i powłoka turmalinowa zapewniające lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa i powłoka turmalinowa zapewniające lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Dwa ustawienia temperatury modelowania odpowiednie dla różnych typów włosów

Możesz wybrać między dwoma ustawieniami temperatury modelowania (160°C i 190°C) zapewniającymi długotrwały efekt i minimalizującymi ryzyko uszkodzenia włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie