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Produkcja zakończona
Większa objętość i połysk w przypadku długich włosów
Dzięki podgrzewanej szczotce do modelowania ProCare firmy Philips z łatwością ułożysz miękkie fale, jednocześnie dbając o włosy. Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm zapewnia długotrwały efekt, a wysuwane włosie gwarantuje szybkie działanie i perfekcyjną stylizację.
Wysuwane ząbki (45 mm)
Ceramiczna powłoka turmalinowa
Temperatura 160°C i 190°C
Pielęgnacja jonowa
Wyjątkowe wysuwane ząbki gwarantują szybkie i bezpieczne korzystanie ze szczotki. Po owinięciu włosów dookoła szczotki obróć nienagrzewającą się końcówkę, aby schować ząbki. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy można bezpiecznie zwolnić i nadać im perfekcyjny kształt.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Możesz wybrać między dwoma ustawieniami temperatury modelowania (160°C i 190°C) zapewniającymi długotrwały efekt i minimalizującymi ryzyko uszkodzenia włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне