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Produkcja zakończona
Modelowanie z dbałością o włosy
Jaką fryzurę chcesz dzisiaj nosić? Model Salon Airstylist wyposażony jest w trzy uniwersalne nasadki do stylizacji i ma moc 650 W, co gwarantuje łatwość tworzenia różnorodnych fryzur.
3 nasadki do modelowania włosów
3 ustawienia temperatury
Ta suszarko-lokówka wykorzystuje grzałkę o niskiej mocy 650 W, która pozwala suszyć i układać włosy w delikatny, lecz zarazem skuteczny sposób.
Ta niewielka i ergonomiczna lokówka wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne wzornictwo. Dzięki temu lokówka jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler