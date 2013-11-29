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Produkcja zakończona

Suszarko-lokówka

HP8650/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Modelowanie z dbałością o włosy

Jaką fryzurę chcesz dzisiaj nosić? Model Salon Airstylist wyposażony jest w trzy uniwersalne nasadki do stylizacji i ma moc 650 W, co gwarantuje łatwość tworzenia różnorodnych fryzur.

Poznaj wszystkie korzyści

Stwórz własny styl dzięki lokówce Salon Airstylist

Modelowanie z dbałością o włosy

  • 3 nasadki do modelowania włosów

  • 3 ustawienia temperatury

Moc 650 W zapewnia wspaniałe rezultaty

Moc 650 W zapewnia wspaniałe rezultaty

Ta suszarko-lokówka wykorzystuje grzałkę o niskiej mocy 650 W, która pozwala suszyć i układać włosy w delikatny, lecz zarazem skuteczny sposób.

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Ta niewielka i ergonomiczna lokówka wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne wzornictwo. Dzięki temu lokówka jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8650/00 Airstyler

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie