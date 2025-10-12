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głowice golące

HQ167/40

Dokładne golenie

Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice golące co 12 miesięcy.

Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 12 miesięcy

Dokładne golenie

  • Lift & Cut

  • 3 głowice

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

Do użytku na mokro

Do użytku na mokro

Golarki można używać pod prysznicem — pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia uczucie świeżości.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie