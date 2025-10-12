Dokładne golenie

Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice golące co 12 miesięcy.