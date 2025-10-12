Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
HQ167/40
Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice golące co 12 miesięcy.
Lift & Cut
3 głowice
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Golarki można używać pod prysznicem — pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia uczucie świeżości.
Opinie