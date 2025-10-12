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Wszystkie serie

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  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
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  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie
  • Niezwykle dokładne golenie

Produkcja zakończona

SmartTouch-XLGolarka elektryczna

HQ9080

Niezwykle dokładne golenie
Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Dwugłowicowa golarka SmartTouch-XL to połączenie zaawansowanych głowic golących Speed-XL i wyjątkowego systemu dopasowywania do kształtu twarzy i brody SmartTouch, co daje w efekcie szybkie, gładkie i dokładne golenie, przy minimalnym podrażnieniu skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Niezwykle dokładna, nawet w trudno dostępnych miejscach

Niezwykle dokładne golenie

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Ruchome głowice golące

Ostrza blisko skóry gwarantują wyjątkową dokładność golenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 