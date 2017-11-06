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Produkcja zakończona
3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.
Trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, a tym samym szybsze i dokładniejsze golenie. *W porównaniu do standardowych głowic golących.
System Personal Comfort Control dostosowuje działanie golarki do typu skóry. Ustawienie „Normal” zapewnia szybkie, wygodne i dokładne golenie, natomiast „Sensitive” zapewnia dokładne i delikatne golenie dla skóry wrażliwej.
4.8
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.