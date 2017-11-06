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  • Najlepsza golarka firmy Philips!
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  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
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  • Najlepsza golarka firmy Philips!

Produkcja zakończona

SmartTouch-XLGolarka elektryczna

HQ9160

4.8
| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt
Najlepsza golarka firmy Philips!
Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka SmartTouch-XL to połączenie zaawansowanych głowic golących Speed-XL i wyjątkowego systemu dopasowania do kształtu twarzy i szyi SmartTouch, dzięki któremu można uzyskać doskonałe rezultaty golenia przy minimalnym podrażnieniu skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Niezwykle dokładna, nawet w trudno dostępnych miejscach

Najlepsza golarka firmy Philips!

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

Głowice golące Speed-XL dla dokładnego golenia

Głowice golące Speed-XL dla dokładnego golenia

Trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, a tym samym szybsze i dokładniejsze golenie. *W porównaniu do standardowych głowic golących.

System Personal Comfort Control dostosuje się do typu skóry

System Personal Comfort Control dostosuje się do typu skóry

System Personal Comfort Control dostosowuje działanie golarki do typu skóry. Ustawienie „Normal” zapewnia szybkie, wygodne i dokładne golenie, natomiast „Sensitive” zapewnia dokładne i delikatne golenie dla skóry wrażliwej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 