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Restoration KitZestaw do renowacji reflektorów

HRK00XM

Dobra widoczność, bezpieczniejsza jazda

W porównaniu z innymi zestawami, które wymagają użycia elektronarzędzi, nasza prosta w obsłudze, zaawansowana technologia zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku. W czterech prostych krokach użytkownicy mogą osiągnąć profesjonalne efekty bez użycia elektronarzędzi.

Poznaj wszystkie korzyści

Ochrona przed promieniami UV

Dobra widoczność, bezpieczniejsza jazda

  • Ochrona przed promieniami UV

Przywracanie blasku obu reflektorom

Zestaw oferuje wszystko, czego potrzeba do wyczyszczenia dwóch reflektorów. Zawartość: - 1 butelka środka do wstępnego czyszczenia na bazie wody (29,5 ml) - 1 butelka środka do czyszczenia/polerowania (29,5 ml) - 1 butelka nabłyszczacza/wosku (29,5 ml) - 1 kawałek papieru ściernego 600 (gruboziarnisty) - 1 kawałek papieru ściernego 1500 (średnioziarnisty) - 1 kawałek papieru ściernego 2000 (drobnoziarnisty) - 10 papierowych ręczników - 1 para rękawic (rozmiar uniwersalny)

Wysoka jakość i wydajność

Wysoka jakość i wydajność

Bez potrzeby korzystania z elektronarzędzi

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie