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Produkcja zakończona
HS8060/24
z podstawką do napełniania i ładowania
Nawilżający balsam po goleniu NIVEA FOR MEN nakładany jest bezpośrednio na skórę
Po prostu wyciśnij balsam do golenia NIVEA FOR MEN z wymiennego wkładu bezpośrednio do golarki Philips NIVEA FOR MEN.
System Flex Tracker automatycznie dopasowuje się do kształtu twarzy i pomaga chronić skórę przed podrażnieniami.
Opinie
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.