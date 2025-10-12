Zdrowa i gładka skóra

Balsam do golenia NIVEA FOR MEN nakładany jest bezpośrednio na skórę, nawilżając ją i łagodząc podrażnienia. Specjalna formuła, wzbogacona witaminami i wyciągiem z rumianku, pielęgnuje skórę i zapewnia dobry wygląd.