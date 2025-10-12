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Produkcja zakończona

Zestaw cyfrowego amplitunera AV

HTR3464/12

Wzbogaca i upraszcza domowy zestaw audiowizualny

Czy chcesz zmienić swój odtwarzacz lub nagrywarkę DVD w kompletny zestaw kina domowego? Wystarczy je połączyć ze stylowym zestawem odbiornika cyfrowego, aby uzyskać kinowej jakości dźwięk i obraz oraz brzmienie pełne detali.

Poznaj wszystkie korzyści

Wzbogaca i upraszcza domowy zestaw audiowizualny

Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączanie

Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączanie

Złącza oznaczone kolorami to proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie umożliwiające podłączenie głośników i głośnika niskotonowego do gniazd jednostki centralnej zestawu kina domowego przez dopasowanie ich kolorów.

Kilka wejść cyfrowych umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości dźwięku z innych źródeł

Kilka wejść cyfrowych umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości dźwięku z innych źródeł

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie