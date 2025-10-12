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Produkcja zakończona
HTR3464/12
Wzbogaca i upraszcza domowy zestaw audiowizualny
Czy chcesz zmienić swój odtwarzacz lub nagrywarkę DVD w kompletny zestaw kina domowego? Wystarczy je połączyć ze stylowym zestawem odbiornika cyfrowego, aby uzyskać kinowej jakości dźwięk i obraz oraz brzmienie pełne detali.
Złącza oznaczone kolorami to proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie umożliwiające podłączenie głośników i głośnika niskotonowego do gniazd jednostki centralnej zestawu kina domowego przez dopasowanie ich kolorów.
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