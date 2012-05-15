Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Mocne głośniki z rurami basowymi i funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego
HDMI 1080p
Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.
4.3
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1