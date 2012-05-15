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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3520/12

4.3

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Mocne głośniki z rurami basowymi i funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk o dużej mocy basów i kinowej jakości

Fascynacja Dźwiękiem

  • HDMI 1080p

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

08/11/2013

Polska

Polska

JEST DOBRY

Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie