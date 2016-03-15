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Produkcja zakończona
2 końcówki
AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.
Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.
Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss pozwala w łatwy sposób dotrzeć głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.
3.9
z 5
14
Opinie
85%
poleca ten produkt
kate1980
15/03/2016
Polska
lepszy niż nitka dentystyczna
Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami
Karolina255
10/01/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
polecam
[Employee of philipsglobal] dzieki swojemu ksztaltowi ulatwia czyszczenie przestrzeni miedzyzebowych.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami
Sněžka
15/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Ma dost velký tlak
Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..
Wady
Musí se to naučit
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.
* Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić
w przeciwnym razie zwracamy pieniądze