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  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*
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Produkcja zakończona

Philips Sonicare AirFloss UltraDysze do irygatora

HX8032/07

3.9
| (14) Opinie | 85% poleca ten produkt
Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*
Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, dysze AirFloss Ultra to najłatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.
Poznaj wszystkie korzyści
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AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

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Alternatywa dla nici dentystycznych

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

  • 2 końcówki

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss pozwala w łatwy sposób dotrzeć głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

14

Opinie

85%

poleca ten produkt

3
2

15/03/2016

Polska

Polska

lepszy niż nitka dentystyczna

Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami

10/01/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

polecam

[Employee of philipsglobal] dzieki swojemu ksztaltowi ulatwia czyszczenie przestrzeni miedzyzebowych.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8012/07 z dyszami

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Ma dost velký tlak

Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..

Wady

Musí se to naučit

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

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Przypisy

  1. U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

  2. * Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

  3. w przeciwnym razie zwracamy pieniądze