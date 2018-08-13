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  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
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  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
  • Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła

Produkcja zakończona

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX9042/07

3.7
| (10) Opinie | 80% poleca ten produkt
Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
Czyszczenie kłopotliwych, trudno dostępnych miejsc stało się łatwiejsze. Główka szczoteczki AdaptiveClean zapewnia 4 razy większą powierzchnię kontaktu* i z łatwością amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Niezależnie od tego, jak szczotkujesz, Twoje zęby zostaną dokładnie wyczyszczone w sposób delikatny dla dziąseł.
Poznaj wszystkie korzyści

Nasza najgłębiej czyszcząca główka szczoteczki

Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Jedno przyciśniecie

  • Głębsze czyszczenie

4 razy większa powierzchnia kontaktu* ułatwia głębokie czyszczenie

4 razy większa powierzchnia kontaktu* ułatwia głębokie czyszczenie

AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego kształtu Twoich zębów i dziąseł. Dzięki miękkim i elastycznym brzegom, włókna główki szczoteczki mogą dostosować się do kształtu powierzchni każdego zęba. W efekcie powierzchnia kontaktu może być nawet 4 razy większa* i można usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej** wzdłuż linii dziąseł oraz w przestrzeniach międzyzębowych. Nawet trudno dostępne miejsca można głęboko wyczyścić w sposób delikatny dla dziąseł.

2-krotnie lepsza dla dziąseł niż zwykła szczoteczka

2-krotnie lepsza dla dziąseł niż zwykła szczoteczka

Dzięki główce AdaptiveClean nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka soniczna porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włókna główki szczoteczki amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Miękka tkanka dziąseł jest chroniona nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz zęby.

10 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej** z trudno dostępnych miejsc

10 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej** z trudno dostępnych miejsc

Adaptive Clean — nasza najnowocześniejsza główka szczoteczki sonicznej — jest również najgłębiej czyszczącą. Dzięki elastycznej formie główka AdaptiveClean może usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. Ruch główki szczoteczki został specjalnie opracowany, aby wzmocnić dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki sonicznej Philips Sonicare. Niezależnie od sposobu szczotkowania, jego wynikiem jest wyjątkowo skuteczne czyszczenie, którego rezultaty można zobaczyć i poczuć.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

10

Opinie

80%

poleca ten produkt

2

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Przypisy

  1. W porównaniu z główką DiamondClean

  2. w porównaniu do szczoteczki manualnej