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Produkcja zakończona
2 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Jedno przyciśniecie
Głębsze czyszczenie
AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego kształtu Twoich zębów i dziąseł. Dzięki miękkim i elastycznym brzegom, włókna główki szczoteczki mogą dostosować się do kształtu powierzchni każdego zęba. W efekcie powierzchnia kontaktu może być nawet 4 razy większa* i można usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej** wzdłuż linii dziąseł oraz w przestrzeniach międzyzębowych. Nawet trudno dostępne miejsca można głęboko wyczyścić w sposób delikatny dla dziąseł.
Dzięki główce AdaptiveClean nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka soniczna porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włókna główki szczoteczki amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Miękka tkanka dziąseł jest chroniona nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz zęby.
Adaptive Clean — nasza najnowocześniejsza główka szczoteczki sonicznej — jest również najgłębiej czyszczącą. Dzięki elastycznej formie główka AdaptiveClean może usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. Ruch główki szczoteczki został specjalnie opracowany, aby wzmocnić dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki sonicznej Philips Sonicare. Niezależnie od sposobu szczotkowania, jego wynikiem jest wyjątkowo skuteczne czyszczenie, którego rezultaty można zobaczyć i poczuć.
3.7
z 5
10
Opinie
80%
poleca ten produkt
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
W porównaniu z główką DiamondClean
w porównaniu do szczoteczki manualnej