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Produkcja zakończona

Wkład czyszczący

JC302/50

5

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Golarka jak nowa

Wkład czyszczący do systemu SmartClean to wygodny sposób na wyczyszczenie, konserwację i odświeżenie golarki — pozwala utrzymać ją w doskonałym stanie każdego dnia

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Golarka Seria 9000

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S9975/55

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S9975/55R1

Do wszystkich systemów SmartClean

Golarka jak nowa

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Czyszczenie

  • Smarowanie

  • Odświeżanie

System Dual Filter oczyszcza golarkę z włosków, pianki i żelu

System Dual Filter oczyszcza golarkę z włosków, pianki i żelu. Wyjątkowy podwójny filtr zapobiega blokowaniu głowic golących przez włoski, pomagając w utrzymaniu doskonałego działania golarki.

Aktywna konserwacja zmniejsza tarcie i zużycie ostrzy

Aktywna konserwacja zmniejsza tarcie i zużycie ostrzy

System aktywnej konserwacji zmniejsza tarcie i zużycie głowic golących i ostrzy, zapewniając maksymalną wydajność golarki przez dłuższy czas.

Czyści do 10 razy dokładniej niż woda

Czyści do 10 razy dokładniej niż woda

Zastosowanie systemu DualFiltration oraz aktywnej konserwacji pozostawia golarkę 10 razy czystszą niż w przypadku stosowania samej wody.

Specyfikacja techniczna

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