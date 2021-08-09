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Produkcja zakończona
Golarka jak nowa
Wkład czyszczący do systemu SmartClean to wygodny sposób na wyczyszczenie, konserwację i odświeżenie golarki — pozwala utrzymać ją w doskonałym stanie każdego dnia
2 sztuki w opakowaniu
Czyszczenie
Smarowanie
Odświeżanie
System Dual Filter oczyszcza golarkę z włosków, pianki i żelu. Wyjątkowy podwójny filtr zapobiega blokowaniu głowic golących przez włoski, pomagając w utrzymaniu doskonałego działania golarki.
System aktywnej konserwacji zmniejsza tarcie i zużycie głowic golących i ostrzy, zapewniając maksymalną wydajność golarki przez dłuższy czas.
Zastosowanie systemu DualFiltration oraz aktywnej konserwacji pozostawia golarkę 10 razy czystszą niż w przypadku stosowania samej wody.