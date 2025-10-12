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Produkcja zakończona

LED Inspection lampsPrzewodowa lampa pod maskę CBL50

LPL24X1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Lampa LED pod maskę firmy Philips zapewnia moc strumienia świetlnego wynoszącą 900 lumenów, dzięki czemu dokładnie oświetla całe stanowisko pracy. Regulowany, teleskopowy sposób mocowania umożliwia oświetlenie wszystkich trudno dostępnych miejsc.

Poznaj wszystkie korzyści

Profesjonalne narzędzie oświetleniowe

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

  • Wysoka jakość światła LED

  • Duża moc strumienia świetlnego: 900 lm

  • Teleskopowy wysięgnik z haczykami

  • Niezwykle wąska konstrukcja

Szeroki kąt wiązki światła: do 100°

Szeroki kąt wiązki światła: do 100°

Szeroki kąt wiązki światła wynoszący 100° pozwala skoncentrować się na określonych elementach i zapewnia odpowiednią ilość światła.

Solidna obudowa z aluminium

Solidna obudowa z aluminium

Solidna obudowa zgodna ze standardem IK07 została stworzona z myślą o trudnych warunkach pracy.

Regulacja długości wysięgnika od 1,2 do 1,7 metra

Regulacja długości wysięgnika od 1,2 do 1,7 metra

Elastyczny wysięgnik teleskopowy z możliwością regulacji długości od 1,2 do 1,7 metra pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie pozycji lampy podczas pracy, a jego miękka obudowa zapobiega uszkodzeniu lakieru.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie