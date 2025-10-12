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Produkcja zakończona
LPL24X1
Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Lampa LED pod maskę firmy Philips zapewnia moc strumienia świetlnego wynoszącą 900 lumenów, dzięki czemu dokładnie oświetla całe stanowisko pracy. Regulowany, teleskopowy sposób mocowania umożliwia oświetlenie wszystkich trudno dostępnych miejsc.
Wysoka jakość światła LED
Duża moc strumienia świetlnego: 900 lm
Teleskopowy wysięgnik z haczykami
Niezwykle wąska konstrukcja
Szeroki kąt wiązki światła wynoszący 100° pozwala skoncentrować się na określonych elementach i zapewnia odpowiednią ilość światła.
Solidna obudowa zgodna ze standardem IK07 została stworzona z myślą o trudnych warunkach pracy.
Elastyczny wysięgnik teleskopowy z możliwością regulacji długości od 1,2 do 1,7 metra pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie pozycji lampy podczas pracy, a jego miękka obudowa zapobiega uszkodzeniu lakieru.
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