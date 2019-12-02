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Produkcja zakończona

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Wyprodukowana przez firmę Philips lampa Penlight Premium Gen2 stanowi niespotykane połączenie wysokiej jakości strumienia świetlnego, zarówno w trybie lampy warsztatowej, jak i wskaźnika, nowej aluminiowej obudowy oraz odporności na substancje chemiczne, wodę i pył — wszystko w jednym smukłym korpusie. To całkowicie uniwersalne rozwiązanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowa lampa LED ładowana przez port USB — towarzysz pracy

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

  • Wysoka jakość światła LED

  • 145 lm + 120 lm (wskaźnik)

  • Solidna obudowa z aluminium

  • Zasilanie akumulatorowe z USB

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt przed uderzeniami, a także jest odporna na wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.

Szeroki kąt wiązki światła: do 90°

„Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips zapewnia kąt padania wiązki światła wynoszący 90° i oświetla większy obszar, a dzięki temu ułatwia przeprowadzanie szybkich kontroli".

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

02/12/2019

Polska

Polska

Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa

Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.

Zalety

bardzo trwała.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Data użycia 2017-12-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Data użycia 2017-12-02

12/05/2019

Україна

Україна

отвечает всем своим характеристикам

Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie