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Produkcja zakończona
LPL28RECHX1
Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Wyprodukowana przez firmę Philips lampa Penlight Premium Gen2 stanowi niespotykane połączenie wysokiej jakości strumienia świetlnego, zarówno w trybie lampy warsztatowej, jak i wskaźnika, nowej aluminiowej obudowy oraz odporności na substancje chemiczne, wodę i pył — wszystko w jednym smukłym korpusie. To całkowicie uniwersalne rozwiązanie.
Wysoka jakość światła LED
145 lm + 120 lm (wskaźnik)
Solidna obudowa z aluminium
Zasilanie akumulatorowe z USB
Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt przed uderzeniami, a także jest odporna na wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.
„Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips zapewnia kąt padania wiązki światła wynoszący 90° i oświetla większy obszar, a dzięki temu ułatwia przeprowadzanie szybkich kontroli".
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5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
AllCars
02/12/2019
Polska
Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa
Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.
Zalety
bardzo trwała.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Data użycia 2017-12-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Data użycia 2017-12-02
zironos
12/05/2019
Україна
отвечает всем своим характеристикам
Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2