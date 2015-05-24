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Produkcja zakończona
Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Stworzona przez firmę Philips niezwykle płaska lampa warsztatowa LED z funkcją ładowania stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające szybką kontrolę. Regulowane, wysokiej jakości źródło światła LED (180°) eliminuje wszystkie cienie. Obrotowy haczyk (360°) i silny magnes pozwalają pracować bez konieczności trzymania lampy.
Wysoka jakość światła LED
110 lm (tr. wzmocn.) / 55 lm (tr. eko.)
Nowa, regulowana konstrukcja (180°)
Płaski kształt i kieszonkowe wymiary
Lampa warsztatowa LED RCH5 jest wyposażona w ruchomą głowicę, którą można odchylić nawet o 180°, co pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły.
Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tej profesjonalnej lampy roboczej, dzięki czemu masz wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.
Profesjonalne lampy robocze firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6500 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Waldi88
24/05/2015
Polska
Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!
W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem