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Produkcja zakończona

LED Inspection lampsKompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

LPL32X1

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Stworzona przez firmę Philips niezwykle płaska lampa warsztatowa LED z funkcją ładowania stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające szybką kontrolę. Regulowane, wysokiej jakości źródło światła LED (180°) eliminuje wszystkie cienie. Obrotowy haczyk (360°) i silny magnes pozwalają pracować bez konieczności trzymania lampy.

Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowa lampa robocza LED z funkcją ładowania

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

  • Wysoka jakość światła LED

  • 110 lm (tr. wzmocn.) / 55 lm (tr. eko.)

  • Nowa, regulowana konstrukcja (180°)

  • Płaski kształt i kieszonkowe wymiary

Głowica odchylana w zakresie 180° zapewnia maksymalną elastyczność

Głowica odchylana w zakresie 180° zapewnia maksymalną elastyczność

Lampa warsztatowa LED RCH5 jest wyposażona w ruchomą głowicę, którą można odchylić nawet o 180°, co pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły.

Regulowany, wysuwany haczyk (360°)

Regulowany, wysuwany haczyk (360°)

Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tej profesjonalnej lampy roboczej, dzięki czemu masz wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Profesjonalne lampy robocze firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6500 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/05/2015

Polska

Polska

Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!

W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie