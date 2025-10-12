Łatwa instalacja

Optymalny rozmiar źródła światła LED jest kluczowy, ponieważ niektóre układy optyczne mogą być bardzo małe. Podczas gdy inne dostępne na rynku rozwiązania LED retrofit mogą być wyposażone w zewnętrzny sterownik, nasze lampy LED Philips Ultinon Pro3021 firmy mają zintegrowany sterownik, dzięki czemu instalacja jest szybsza i bezproblemowa. Kompaktowa konstrukcja pasuje do szerokiej gamy modeli samochodów i dlatego lampa może być łatwo zainstalowana przez wyspecjalizowanych mechaników.. Dokonaj niezbędnych zmian! Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zamieszczonymi tutaj**** i zapoznaj się z orientacyjną listą zgodności, która znajduje się tutaj*****.