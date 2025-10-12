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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Typ żarówki: HB3/HB4
Nawet o 100% jaśniejsze światło
6000 K chłodnego, białego światła
2 lata gwarancji
Liczba źródeł światła: 2
Aby uzyskać efekt nowoczesnego chłodnego białego światła, wybierz żarówki LED Philips Ultinon Pro3021. Te wysokiej jakości lampy LED o temperaturze barwowej 6000 K zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie jazdy. Szybciej dostrzegaj przeszkody i kieruj z większą pewnością bez oślepiania innych użytkowników drogi. Żarówki Philips LED Ultinon Pro3021 zapewniają zarówno wydajność, jak i styl.
Odpowiednie światło LED to dobrej jakości źródło światła o dłuższej żywotności. Żarówki Philips Ultinon Pro3021 mają trwałą konstrukcję z wysokowydajnym radiatorem, który odprowadza ciepło z dala od najbardziej istotnych elementów oświetlenia. Zapewniają trwałość do 2000 godzin, czyli nawet czterokrotnie dłuższą niż żarówki halogenowe, które zastępują***.
Optymalny rozmiar źródła światła LED jest kluczowy, ponieważ niektóre układy optyczne mogą być bardzo małe. Podczas gdy inne dostępne na rynku rozwiązania LED retrofit mogą być wyposażone w zewnętrzny sterownik, nasze lampy LED Philips Ultinon Pro3021 firmy mają zintegrowany sterownik, dzięki czemu instalacja jest szybsza i bezproblemowa. Kompaktowa konstrukcja pasuje do szerokiej gamy modeli samochodów i dlatego lampa może być łatwo zainstalowana przez wyspecjalizowanych mechaników.. Dokonaj niezbędnych zmian! Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zamieszczonymi tutaj**** i zapoznaj się z orientacyjną listą zgodności, która znajduje się tutaj*****.
Opinie
W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że używanie świateł LED retrofit jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa. Lampy te nie mogą być używane na drogach publicznych
Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport
Dostępne na stronie Philips.com/LEDcompatibility-check
Odwiedź stronę Philips.com/LED-bulbs