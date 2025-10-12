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  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED

Ultinon Pro3021Stylowe oświetlenie LED

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
Żarówki reflektorów LED** firmy Philips zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wartości, komfortowego oświetlenia i niezawodnej wydajności. Zbudowane z myślą o długiej żywotności i łatwej instalacji, żarówki te stanowią doskonałą modernizację źródła światła z technologii halogenowej na technologię LED.
Poznaj wszystkie korzyści

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED

  • Typ żarówki: HB3/HB4

  • Nawet o 100% jaśniejsze światło

  • 6000 K chłodnego, białego światła

  • 2 lata gwarancji

  • Liczba źródeł światła: 2

Dobre jakościowo chłodne białe światło

Aby uzyskać efekt nowoczesnego chłodnego białego światła, wybierz żarówki LED Philips Ultinon Pro3021. Te wysokiej jakości lampy LED o temperaturze barwowej 6000 K zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie jazdy. Szybciej dostrzegaj przeszkody i kieruj z większą pewnością bez oślepiania innych użytkowników drogi. Żarówki Philips LED Ultinon Pro3021 zapewniają zarówno wydajność, jak i styl.

Żarówki o długiej żywotności

Odpowiednie światło LED to dobrej jakości źródło światła o dłuższej żywotności. Żarówki Philips Ultinon Pro3021 mają trwałą konstrukcję z wysokowydajnym radiatorem, który odprowadza ciepło z dala od najbardziej istotnych elementów oświetlenia. Zapewniają trwałość do 2000 godzin, czyli nawet czterokrotnie dłuższą niż żarówki halogenowe, które zastępują***.

Łatwa instalacja

Optymalny rozmiar źródła światła LED jest kluczowy, ponieważ niektóre układy optyczne mogą być bardzo małe. Podczas gdy inne dostępne na rynku rozwiązania LED retrofit mogą być wyposażone w zewnętrzny sterownik, nasze lampy LED Philips Ultinon Pro3021 firmy mają zintegrowany sterownik, dzięki czemu instalacja jest szybsza i bezproblemowa. Kompaktowa konstrukcja pasuje do szerokiej gamy modeli samochodów i dlatego lampa może być łatwo zainstalowana przez wyspecjalizowanych mechaników.. Dokonaj niezbędnych zmian! Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zamieszczonymi tutaj**** i zapoznaj się z orientacyjną listą zgodności, która znajduje się tutaj*****.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych

  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że używanie świateł LED retrofit jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa. Lampy te nie mogą być używane na drogach publicznych

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Dostępne na stronie Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Odwiedź stronę Philips.com/LED-bulbs