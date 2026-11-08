Zapobieganie mylącym sygnałom na desce rozdzielczej

Zdarza się, że podczas montażu żarówek LED typu retrofit niższy pobór mocy przez diody LED jest interpretowany przez system bezpieczeństwa samochodu jako awaria żarówek. Spowoduje to wyświetlenie sygnału błędu na desce rozdzielczej, podczas gdy żarówki LED działają bez zarzutu. Aby uniknąć tej niedogodności, zalecamy użycie adaptera Philips CANbus. Adapter Philips CANbus do żarówek Philips LED HL [H4] łączy się z wbudowanym systemem bezpieczeństwa samochodu, aby wyeliminować fałszywe komunikaty o błędach na desce rozdzielczej. Dzięki temu kierowcy mogą spokojnie korzystać z żarówek Philips LED.