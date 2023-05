Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań

Niezwykle mała lampa robocza Philips EcoPro10 to codzienny towarzysz, idealny do wykonywania szybkich inspekcji, zawsze w Twojej kieszeni. Naturalne, białe światło o temperaturze 6000 K oświetla to, co znajduje się przed Tobą i łatwo mieści się w wąskich przestrzeniach. Zobacz wszystkie korzyści