Główna wiązka światła lampy Philips EcoPro30 ma dwa poziomy mocy wyjściowej. Tryb ekonomiczny do codziennego użytku zapewnia jasność 150 lumenów i dłuższy czas pracy akumulatora. W trybie zwiększonej mocy można uzyskać intensywne światło o jasności 300 lumenów, ale czas pracy akumulatora jest krótszy. To pozwala wybrać oświetlenie odpowiednie do wykonywanej pracy.