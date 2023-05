Inteligentny uchwyt do odpowiedniego montażu lampy i korzystania bez użycia rąk

Inteligentny uchwyt może służyć jako wspornik do samodzielnego podtrzymywania lampy, jako zaczep do zawieszania lampy, do zamocowania na statywie lub przymocowania do dowolnej metalowej powierzchni za pomocą wbudowanych magnesów. Dzięki tej wszechstronności każdy może łatwo i pod odpowiednim kątem skierować strumień światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.