Szybkie ładowanie i długi czas pracy baterii

Pełne naładowanie baterii lampy Philips Xperion 6000 Headlight zajmuje niecałe 2,5 godziny. Bateria pracująca w zakresie od 2,5 do 4,5 godzin gwarantuje nieprzerwaną pracę nawet przez cały dzień. Podłącz urządzenie do ładowania na noc, aby następnego dnia było gotowe do pracy.