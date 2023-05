Długa żywotność baterii w różnych trybach świecenia

Lampa Philips Xperion 6000 Penlight została zaprojektowana tak, aby była gotowa do działania. Jedno ładowanie zapewnia wystarczającą moc baterii do wszystkich codziennych zadań kontrolnych. Nasza lampa działa do 5,5 godziny w trybie eko, 3 godziny w trybie wzmocnionym i 3,5 godziny w trybie oświetlenia punktowego. Wyposażona w wydajny akumulator litowo-jonowy lampa Philips Xperion 6000 Penlight może być całkowicie naładowana w ciągu 1,6 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie jej jasnego światła LED.