Pasmo przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników

Przeprowadziliśmy również dokładne badania z udziałem wytrawnych słuchaczy, aby dowiedzieć się, jakie są ich preferencje odsłuchowe, np. preferowane cechy zbalansowanego dźwięku. Nasi inżynierowie akustyki opracowali słuchawki Fidelio M1 z myślą o wszystkich najdrobniejszych detalach wpływających na to, jak słuchacze odbierają dźwięki, takich jak sposób odbijania dźwięku przez ucho i powstawanie rezonansu. W rezultacie słuchawki M1 zostały skonstruowane tak, aby oddawały dźwięk tak wiernie, jak to tylko możliwe i odpowiadały nowoczesnym sposobom rejestracji dźwięku.