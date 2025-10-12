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Produkcja zakończona
M1BO/00
Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
Słuchawki Fidelio M1 firmy Philips stanowią połączenie najwyższej jakości dźwięku i komfortu podczas noszenia, co gwarantuje realistyczne wrażenia muzyczne. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji słuchawki zapewniają doskonałą izolację szumów i pozwalają cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem w każdym miejscu.
Fidelio
Pomarańczowa
Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.
Przeprowadziliśmy również dokładne badania z udziałem wytrawnych słuchaczy, aby dowiedzieć się, jakie są ich preferencje odsłuchowe, np. preferowane cechy zbalansowanego dźwięku. Nasi inżynierowie akustyki opracowali słuchawki Fidelio M1 z myślą o wszystkich najdrobniejszych detalach wpływających na to, jak słuchacze odbierają dźwięki, takich jak sposób odbijania dźwięku przez ucho i powstawanie rezonansu. W rezultacie słuchawki M1 zostały skonstruowane tak, aby oddawały dźwięk tak wiernie, jak to tylko możliwe i odpowiadały nowoczesnym sposobom rejestracji dźwięku.
Akustyczna uszczelka to specjalnie zaprojektowana wstęga, która jest wbudowana w wewnętrzną komorę, aby wyeliminować jakąkolwiek niepotrzebną utratę dźwięku i zachować dźwiękowe detale. Rezultatem tego jest doskonale wzbogacony bas.
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