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Produkcja zakończona

Philips FidelioNauszny zestaw słuchawkowy z pałąkiem na głowę

M1BO/00

2 Nagrody

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

Słuchawki Fidelio M1 firmy Philips stanowią połączenie najwyższej jakości dźwięku i komfortu podczas noszenia, co gwarantuje realistyczne wrażenia muzyczne. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji słuchawki zapewniają doskonałą izolację szumów i pozwalają cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem w każdym miejscu.

Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

  • Fidelio

  • Pomarańczowa

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.

Pasmo przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników

Przeprowadziliśmy również dokładne badania z udziałem wytrawnych słuchaczy, aby dowiedzieć się, jakie są ich preferencje odsłuchowe, np. preferowane cechy zbalansowanego dźwięku. Nasi inżynierowie akustyki opracowali słuchawki Fidelio M1 z myślą o wszystkich najdrobniejszych detalach wpływających na to, jak słuchacze odbierają dźwięki, takich jak sposób odbijania dźwięku przez ucho i powstawanie rezonansu. W rezultacie słuchawki M1 zostały skonstruowane tak, aby oddawały dźwięk tak wiernie, jak to tylko możliwe i odpowiadały nowoczesnym sposobom rejestracji dźwięku.

Akustycznie szczelna konstrukcja zapobiega wydostawaniu się dźwięku

Akustycznie szczelna konstrukcja zapobiega wydostawaniu się dźwięku

Akustyczna uszczelka to specjalnie zaprojektowana wstęga, która jest wbudowana w wewnętrzną komorę, aby wyeliminować jakąkolwiek niepotrzebną utratę dźwięku i zachować dźwiękowe detale. Rezultatem tego jest doskonale wzbogacony bas.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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