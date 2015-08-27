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Produkcja zakończona
M1MKIIBO/00
Wysoka jakość dźwięku, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach
Słuchawki Philips Fidelio M1MKII to połączenie najlepszej w swojej klasie jakości dźwięku i prawdziwej wygody z wyjątkowym wzornictwem. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby słuchanie muzyki było prawdziwą przyjemnością. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji zapewniają również doskonałą izolację akustyczną w czasie słuchania muzyki w ruchu.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się poduszki
Składane
Dwuwarstwowe elementy nauszne słuchawek Philips Fidelio M1MKII zostały skonstruowane tak, aby zmniejszyć rezonans i drgania oraz zapewnić precyzyjne odwzorowanie dźwięku w celu usłyszenia każdego szczegółu dźwięku. Solidna, warstwowa konstrukcja zapewnia trwałość i wygodę, co czyni słuchawki M1MKII idealnym muzycznym towarzyszem na długi czas.
Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
roni
27/08/2015
България
Много добри.
Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic