ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

FidelioSłuchawki z mikrofonem

M1MKIIBO/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wysoka jakość dźwięku, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach

Słuchawki Philips Fidelio M1MKII to połączenie najlepszej w swojej klasie jakości dźwięku i prawdziwej wygody z wyjątkowym wzornictwem. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby słuchanie muzyki było prawdziwą przyjemnością. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji zapewniają również doskonałą izolację akustyczną w czasie słuchania muzyki w ruchu.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysoka jakość dźwięku, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

  • Luksusowe, dopasowujące się poduszki

  • Składane

Dwuwarstwowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne brzmienie

Dwuwarstwowe elementy nauszne słuchawek Philips Fidelio M1MKII zostały skonstruowane tak, aby zmniejszyć rezonans i drgania oraz zapewnić precyzyjne odwzorowanie dźwięku w celu usłyszenia każdego szczegółu dźwięku. Solidna, warstwowa konstrukcja zapewnia trwałość i wygodę, co czyni słuchawki M1MKII idealnym muzycznym towarzyszem na długi czas.

Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk

Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk

Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.

Pilot i mikrofon na przewodzie umożliwiają przełączanie między muzyką a połączeniem

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/08/2015

България

България

Много добри.

Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie