Dźwięk wysokiej jakości

Dzięki słuchawkom M2L możesz cieszyć się nieskazitelnym i niezwykle szczegółowym dźwiękiem w każdym miejscu. Obsługa złącza Lightning i wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy pozwolą Ci uzyskać dźwięk o jakości znanej z urządzeń Fidelio podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS — bez zniekształceń.