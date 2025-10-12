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Produkcja zakończona

FidelioSłuchawki ze złączem Lightning

M2L/00

Dźwięk wysokiej jakości

Dzięki słuchawkom M2L możesz cieszyć się nieskazitelnym i niezwykle szczegółowym dźwiękiem w każdym miejscu. Obsługa złącza Lightning i wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy pozwolą Ci uzyskać dźwięk o jakości znanej z urządzeń Fidelio podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS — bez zniekształceń.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk wysokiej jakości

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Luksusowe, dopasowujące się poduszki

  • Składane

Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk

Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk

Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.

Zoptymalizowane złącze Lightning™ do obsługi urządzeń z systemem iOS

Zoptymalizowane złącze Lightning™ do obsługi urządzeń z systemem iOS

Model Philips Fidelio M2L jest wyposażony w złącze Lightning™, które przesyła czysty sygnał cyfrowy bezpośrednio do słuchawek. Zachowanie cyfrowego sygnału pomaga ograniczyć przesłuch i poprawia separację kanałów stereo.

Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości w każdym miejscu

Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości w każdym miejscu

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) wbudowany w model Philips Fidelio M2L zapewnia wolność i mobilność, która pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej rozdzielczości w dowolnym czasie i miejscu. Nie musisz zabierać dodatkowego sprzętu na zwykły spacer.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie