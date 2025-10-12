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Produkcja zakończona
M2L/00
Dźwięk wysokiej jakości
Dzięki słuchawkom M2L możesz cieszyć się nieskazitelnym i niezwykle szczegółowym dźwiękiem w każdym miejscu. Obsługa złącza Lightning i wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy pozwolą Ci uzyskać dźwięk o jakości znanej z urządzeń Fidelio podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS — bez zniekształceń.
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się poduszki
Składane
Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.
Model Philips Fidelio M2L jest wyposażony w złącze Lightning™, które przesyła czysty sygnał cyfrowy bezpośrednio do słuchawek. Zachowanie cyfrowego sygnału pomaga ograniczyć przesłuch i poprawia separację kanałów stereo.
Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) wbudowany w model Philips Fidelio M2L zapewnia wolność i mobilność, która pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej rozdzielczości w dowolnym czasie i miejscu. Nie musisz zabierać dodatkowego sprzętu na zwykły spacer.
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