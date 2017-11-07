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Produkcja zakończona
MCD122/51
Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.
2.8
z 5
8
Opinie
Jazow
07/11/2017
Polska
Małe gabaryty
Ładny mały i wygodny sprzęt.Dźwięk dobrej jakości lecz nie mogę nigdzie zasięgnąć informacji o kolumnach głośnikowych(jakie mają pasmo przenoszenia).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
buko33
10/11/2013
Polska
Bardzo fajny, wiele potrafi lecz ciężko przyzwyczaić się do jego obsługi, miewałem bardziej intuicyjne modele.
Generalnie ok. Wiele potrafi. Mało intuicyjna obsługa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
rafszu7
20/05/2012
Polska
podstawowa wieza z dvd i czesciowa obsluga innych multimediow
jak w tytule, w sam raz do pokoju dziecka, sypialni i innych mniejszych pomieszczeń. Z wad - nie czyta wszystkich niekoniecznie najonwszych formatow tak z plyt jak i usb, po dluzszym odlaczeniu od pradu kasuja sie nastawy tak stacji radiowych jak i innych parametrow np domyslna glosnosc po wlaczeniu jest zdecydowanie za wysoka ale to oczywiscie rzecz gustu. Przy bardzo chichym sluchaniu slychac szum wentylatora ale to naprawde podstawowy sprzet i nie sa to wady wykluczajace zakup. Z zalet - dobra jakosc obrazu i dzwieku ale trzeba słuchać na średnim poziomie glosnosci, przy cichym sluchaniu glosniki nie przenosza calego zakresu, timer i budzik, prosta obsluga. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD