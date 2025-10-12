Zamień dowolny pokój w salę kinową

Teraz masz do dyspozycji najnowszą i najatrakcyjniejszą mikrowieżę Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD, MP3-CD i bezpośrednim odtwarzaniem przez połączenie USB! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!