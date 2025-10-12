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Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD177/58

Zamień dowolny pokój w salę kinową

Teraz masz do dyspozycji najnowszą i najatrakcyjniejszą mikrowieżę Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD, MP3-CD i bezpośrednim odtwarzaniem przez połączenie USB! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Poznaj wszystkie korzyści

z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Zamień dowolny pokój w salę kinową

  • Odtwarzanie DivX

  • kompaktowa konstrukcja

Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie