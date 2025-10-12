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MCD177/58
Zamień dowolny pokój w salę kinową
Teraz masz do dyspozycji najnowszą i najatrakcyjniejszą mikrowieżę Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD, MP3-CD i bezpośrednim odtwarzaniem przez połączenie USB! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!
Odtwarzanie DivX
kompaktowa konstrukcja
Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Opinie