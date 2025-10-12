ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD179/12

Zamień dowolny pokój w salę kinową

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD MCD179 zapewnia wrażenia na miarę prawdziwego kina domowego. Głośniki w systemie 2.1 i technologia Dolby Digital umożliwiają zanurzenie się w dźwięku, a funkcja Progressive Scan zapewnia zoptymalizowany obraz — to prawdziwa uczta dla zmysłów!

Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami w systemie 2.1

Zamień dowolny pokój w salę kinową

  • 2,1

  • Odtwarzanie DivX

  • kompaktowa konstrukcja

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.

Eleganckie głośniki w drewnie

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie