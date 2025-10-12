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Produkcja zakończona
MCD179/12
Zamień dowolny pokój w salę kinową
Mikrowieża z odtwarzaniem DVD MCD179 zapewnia wrażenia na miarę prawdziwego kina domowego. Głośniki w systemie 2.1 i technologia Dolby Digital umożliwiają zanurzenie się w dźwięku, a funkcja Progressive Scan zapewnia zoptymalizowany obraz — to prawdziwa uczta dla zmysłów!
2,1
Odtwarzanie DivX
kompaktowa konstrukcja
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.
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