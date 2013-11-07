ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD183/12

3.6

| (11) Opinie

Fascynacja Dźwiękiem

Teraz możesz zachwycać się przestrzennym dźwiękiem kinowym dzięki mikrowieży firmy Philips z funkcją odtwarzania DVD. Dzięki zestawowi głośników o całkowitej mocy wyjściowej 100 W RMS poczujesz każdy efekt dźwiękowy. Bezpośrednie połączenie USB umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce i filmach

Fascynacja Dźwiękiem

  • 100 W

  • subwoofer

Funkcje budzenia i zasypiania

Funkcje budzenia i zasypiania

Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości oko ludzkie postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

11

Opinie

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie