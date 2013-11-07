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Produkcja zakończona
MCD183/12
Fascynacja Dźwiękiem
Teraz możesz zachwycać się przestrzennym dźwiękiem kinowym dzięki mikrowieży firmy Philips z funkcją odtwarzania DVD. Dzięki zestawowi głośników o całkowitej mocy wyjściowej 100 W RMS poczujesz każdy efekt dźwiękowy. Bezpośrednie połączenie USB umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki.
100 W
subwoofer
Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.
Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości oko ludzkie postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
3.6
z 5
11
Opinie
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Gary
25/04/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.